Зидан рассказал, какую травму получил Азар

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о повреждении форварда «Королевского клуба» Эдена Азара во время матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (2:2).

Игрок был заменён на 68-й минуте из-за повреждения. Покидая поле, он заметно прихрамывал. После матча Зидан отметил, что травма может носить серьёзный характер.

«Это не просто ушиб, там ушиб и вывих», — приводит слова французского специалиста Marca.

«Реал», набрав 8 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы А. «ПСЖ» (13) — на 1-м месте. Оба клуба уже гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне 28-летний Азар провёл восемь матчей в чемпионате Испании, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В лиге чемпионов форвард сыграл 5 матчей и не отметился результативными действиями.