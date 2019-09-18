Зидан оценил готовность Азара к матчу с «ПСЖ»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан оценил готовность бельгийского вингера Эдена Азара выйти на поле в матче первого тура группового отбора Лиги чемпионов, передает Marca.

«Сливочные» в гостях встретятся с французским «Пари Сен-Жермен». В текущем сезоне 28-летний футболист выступил лишь раз за «королевский клуб» из-за травмы.

«Думаю, что он готов играть. Он стал больше тренироваться. Я всегда думал, что Азар может стать ключевым игроком для нашей команды. Он может решать исходы матчей. Думаю, он будет очень важным игроком, у него большое будущее в «Реале».

Мы ожидаем многого и от «ПСЖ», и от «Реала», но сезон только начался. Не знаю, чего не хватает «ПСЖ», но я знаю, что это команда, которая постоянно совершенствуется. Это большой клуб, но выиграть Лигу чемпионов нелегко», — сказал Зидан.(Газета.Ru)