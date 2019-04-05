Зидан оценил Азара

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи о возможном переходе в стан «сливочных» форварда лондонского «Челси» Эдена Азара.



«Я не буду делиться своим мнением насчет того, что может произойти, потому что сезон еще не закончился. Могу лишь сказать, что всегда ценил Эдена. Я много наблюдал за ним еще со времен игры во Франции», — цитирует Зидана Marca.



Ранее сообщалось, что Азар входит в список приоритетных целей «Реала» на летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне 28-летний форвард забил 14 мячей в АПЛ.