Зидан о «чистке» состава «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями о слухах, связанных с возможной перестройкой состава «сливочных» в летнее трансферное окно.



«Сейчас в СМИ пишут очень многое про наши планы на следующий сезон, но нужно уважать всех – в том числе футболистов, которые сделали так много для этого клуба. Для меня разговоры о чистке состава – это проявление неуважения. Нам придется произвести некоторые изменения, но сейчас не время говорить об этом», — заявил Зидана Marca.