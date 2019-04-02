Зидан о «чистке» состава «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями о слухах, связанных с возможной перестройкой состава «сливочных» в летнее трансферное окно.

«Сейчас в СМИ пишут очень многое про наши планы на следующий сезон, но нужно уважать всех – в том числе футболистов, которые сделали так много для этого клуба. Для меня разговоры о чистке состава – это проявление неуважения. Нам придется произвести некоторые изменения, но сейчас не время говорить об этом», — заявил Зидана Marca.

| 2019-04-02T17:11:46+00:00 2 апреля 2019, 21:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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