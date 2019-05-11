Зидан не разрешает руководству «Реала» продать Иско

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан планирует оставить хавбека Иско в составе команды, сообщает Советский спорт.

По мнению специалиста, 27-летний спортсмен в силах реабилитироваться после окончания неудачного для клуба сезона.

Как сообщает AS, француз также наложил на Иско вето на переход в английский «Манчестер Сити».

В стартовом составе команды до возвращения Зидана испанец сыграл только в двух играх, проведя при этом 528 минут на поле за весь период пребывания в «Реале».

После назначения 46-летнего специалиста тренером мадридского клуба, Иско сыграл в девяти играх Ла Лиги.

| 2019-05-11T13:47:17+00:00 11 мая 2019, 15:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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