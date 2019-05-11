Зидан не разрешает руководству «Реала» продать Иско

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан планирует оставить хавбека Иско в составе команды, сообщает Советский спорт.

По мнению специалиста, 27-летний спортсмен в силах реабилитироваться после окончания неудачного для клуба сезона.

Как сообщает AS, француз также наложил на Иско вето на переход в английский «Манчестер Сити».

В стартовом составе команды до возвращения Зидана испанец сыграл только в двух играх, проведя при этом 528 минут на поле за весь период пребывания в «Реале».

После назначения 46-летнего специалиста тренером мадридского клуба, Иско сыграл в девяти играх Ла Лиги.