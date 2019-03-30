«Жёлтые жилеты» приготовились к 20-й акции протеста во Франции

Жители Франции намерены в субботу, 30 марта, принять участие в очередной акции протеста движения «жёлтых жилетов».

Как передаёт «Интерфакс», манифестации запланированы в Париже, Бордо, Тулузе, Лионе, Авиньоне и в ряде других городов. Субботние протесты станут уже 20-й акцией «жёлтых жилетов».

Французские власти после недавних случаев беспорядков и погромов на акциях «жёлтых жилетов» ввели запрет на проведение демонстраций в некоторых районах крупных городов.

Так, например, протестующим в Париже не разрешат выйти в субботу на Елисейские поля. В Тулузе запретили «жёлтым жилетам» собираться на одной из центральных площадей города — Капитолийской площади. Подобные ограничения на проведения акций в центре города введены также в Руане.

Ранее сообщалось, что один из лидеров движения «жёлтых жилетов» во Франции, Эрик Друэ, приговорен к выплате штрафа в размере 1 500 евро за «несанкционированные демонстрации».