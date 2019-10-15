Журналисты просят освободить Афгана Мухтарлы

Адвокат Немат Керимли распространил в социальных сетях информацию о том, что состояние здоровья осужденного в прошлом году на 6 лет журналиста Афгана Мухтарлы ухудшилось. Он просит “напомнить властям” важность вопроса об освобождении журналиста из заключения и призывает общественность поддержать эту просьбу:

“Заключенный Афган Мухтарлы, чьи права я защищаю, страдает от сахарного диабета, у него высокое давление. В начале сентября сотрудники пенитенциарной медицинской службы обследовали его, но ни мне, ни родным журналиста не сообщили о результатах обследования, видимо, положение серьезное.

Ранее, накануне праздников неправительственные организации, активисты, даже сами представители власти обеспечивали утечку некоторых сведений о готовящихся актах помилования. Сейчас даже эта “традиция” забыта.

Через несколько дней, 18 октября, мы будем отмечать День восстановления государственной независимости.

Освобождение Афгана Мухтарлы и других политических заключенных в связи с этим Днем был бы праздничным подарком для их семей, детей. Было бы хорошо, напомнить властям накануне праздника важность этого вопроса и обратить внимание общественности на проблему».

Коллеги Афгана Мухтарлы, журналисты Ариф Алиев, Эльчин Шыхлы, Гулу Магеррамли и Мехман Алиев, выступающие в последнее время с новыми медиапроектами и общественными инициативами, присоединяются к призыву адвоката, а также призывают общественность поддержать его. Они обращаются к руководству республики с просьбой освободить Афгана Мухтарлы и предпринять необходимые шаги для того, чтобы в тюрьмах Азербайджана не осталось ни одного журналиста; выражают уверенность, что это повлияет на оздоровление атмосферы в обществе.