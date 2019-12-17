Журналисты гибнут не только в горячих точках…

Уходящий год всегда запоминается своей статистикой. В конце года различные организации, социальные или научные институты объявляют данные по тем или иным аспектам нашей сложной, в то же время, неповторимой жизни.

Заметим, что подобные отчеты всегда бывают не только интересными, как правило, в них бывают данные, которые в первую очередь, заставляют нас, как следует, подумать и сделать обобщающие выводы на будущее.

Но встречаются и весьма печальные отчеты. Хочется остановиться на одном из них. На днях, как всегда, просматривал различные сайты, мое внимание привлекли весьма интересные факты касательно журналистов. Из них я узнал, что в этом в уходящем году при исполнении своей профессии погибли 24 журналиста.

В соответствующем материале отмечалось, что в предыдущие годы эти показатели были гораздо выше, например, в 2014 — ом году в мире погибло около 62 журналистов. Еще заметим, что журналисты в основном гибнут в «горячих точках», в таких, как Сирия и другие конфликтные зоны.

Но нам все — таки кажется, что самой запоминающей смертью стала смерть саудовского журналиста Дж.Кашикчи, тело которого то ли расчленили, то ли растворили в специальной химической жидкости – в особом веществе?

Он был гражданином Саудовской Аравии, но сотрудничал с самыми ведущими американскими изданиями – газетами и журналами, т.е. не был провинциальным или посредственным журналистом. Поэтому мы думали, что, как минимум, его коллеги, влиятельные международные организации,- среди которых есть и американские — и в целом Соединенные Штаты, как государство, не позволят скрыть это вопиющее зверство, обеспечат детальное расследование преступления, найдут убийц известного журналиста, политического публициста и писателя, и конечно, политических заказчиков…

Но увы… Сперва какие-то расследования проводились, было определенное волнение в среде саудовских правителей. Но вдруг США заявили, что не намерены отказываться от контрактов с саудовской Аравией на сумму 100-200 миллиард долларов. Таким образом, процесс, связанный с расследованием деталей убийства журналиста после этого погас; признаться, нам неизвестны дальнейшие подробности процесса. Возможно, кого –то, каких-то второстепенных акторов этого грязного процесса даже наказали, но разве непонятно, что такие убийства, как правило, санкционируются верхушкой властной элиты?

Интересным моментом является то, что против Ирана применяются самые тяжелые санкции и объясняется это тем, что Тегеран является деспотическим режимом и поддерживает терроризм. Пусть так – мы не намерены открывать тут какие-то дискуссии. А что делает саудовский режим? Кого они поддерживают?

Вашингтон применяет санкции даже против Турции, из –за того, что она купила комплексы С-400 у России. С одной стороны, стараются помешать военно-техническому сотрудничеству Анкары и Москвы, а с другой – не предлагают Турции никаких альтернатив, зато свои аналогичные ракетно — зенитные комплексы «Пэтриот» продают саудовскому режиму! Почему?..

Причина в принципе, ясна и понятна. Штаты хотят перестроить архитектуру безопасности Ближнего Востока таким образом, чтобы в регионе государством – лидером стал Израиль, которого называют пятьдесят первым штатом США. Саудовская Аравия и другие арабские государства фактически согласились с этим, но Иран, в том числе, Турция выступают против этого. Когда США признали Иерусалим столицей Израиля, а оккупированные Голанские высоты — израильской территории, Анкара не только выступила против подобных решений, но и организовала протест государств региона.

Понятно, что подобные шаги Турции вызывают определенное недовольство в политических и дипломатических кругах США…

Мы промолчим о том, что «проблемы» саудовских принцев понятны представителям политического истеблишмента США, в том числе, и президенту; американский президент сам не любит представителей «четвертой власти», которые не дают ему покоя и постоянно что — то ищут и находят в политическом досье американского президента…

Поэтому к большому сожалению, журналисты гибнут не только в горячих точках, в том числе, Сирии, — нет, они гибнут среди белого дня в посольствах. Мало того, у погибших в Сирии журналистов, по крайней мере, тела находятся, у Кашикчи даже тела не нашли.

Но мы хотели бы отметить еще одно обстоятельство. Есть другая, более печальная статистика. Каждый год в мире морально-духовно «умирают» сотни журналистов, не имея возможности исполнять свои профессиональные обязанности. Они или молчат, или же вообще, навсегда оставляют свою профессию– журналистику.

К сожалению, статистика этого процесса не проводится. Для журналистов не существуют идеально свободных стран – политики, дипломаты и военные всюду относятся к ним, мягко говоря, с нелюбовью. Единственное различие заключается в том, что в одних странах правящая элита вынуждена считаться с законом, а в других же такой практики нет – иногда в отношении журналистов применяются самые жесткие санкции.

Таким образом, некоторые журналисты погибают, как герои, другие же «умирают» морально. Первый процесс, как уже заметили, имеет свою статистику и свои почести – погибших журналистов поминают, как героев. У второго же процесса нет ни статистики, ни отчетов – потому что ставшим «мертвыми душами» еще при жизни, памятники, как правило, не ставят…