Журналистов «России» и «Первого канала» выслали с Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали и выслали из страны в Россию и Казахстан журналистов телеканалов «Россия» и «Первого канала» Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву, им запретили въезд на Украину сроком на три года, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, журналистов отправили в Киев для подготовки сюжетов о праздновании на Украине Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. В СБ Украины утверждают, что снятые видеоматериалы якобы планировали использовать «для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространению дезинформации среди населения».

«Соловьеву принудительно возвратили в РФ, а Юрьеву — в Казахстан с запретом въезда в нашу страну сроком на три года», — говорится в сообщении.

РИА Новости

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