Журналистка телеканала «Рустави 2» попыталась задать вопросы Владимиру Путину

Небольшой эксцесс произошел до заседания Высшего евразийского экономического Совета. Журналистка грузинского телеканала «Рустави 2» попыталась задать вопросы Владимиру Путину после церемонии фотографирования, по пути в президентский дворец, сообщает ru.armeniasputnik.am.
Пытаясь прорваться поближе, она выкрикнула: «Когда вы начнете выполнять свои обязательства, взятые в 2008 году? Когда выйдут войска из оккупированных территорий Грузии?».
На это Путин очень спокойно и с улыбкой ответил: «Мы всегда выполняем свои обещания». Однако ответ девушка вряд ли услышала, ее попросили отойти сотрудники безопасности.