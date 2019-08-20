Журналистика с пониженной социальной ответственностью

За годы существования современной азербайджанской журналистики я видел многое. Видел блестящих коллег, которые осуществляли замечательные расследования, выявляя факты коррупции в том или ином министерстве и ведомстве. Видел мастеров интервью, которые умели выстраивать беседу таким образом, что респонденты оказывались в крайне незавидном положении, весьма напоминая инженера Щукина, который оказался за закрытыми дверями квартиры, в чем мать родила. Кроме того, я видел блестящих аналитиков, прогнозы и выводы которых поражали своей точностью.

Это с одной стороны. С другой же стороны я видел и, к сожалению, продолжаю видеть, что в рядах нашей братии присутствует огромная прослойка совершенно случайных людей, напоминающих заблудившихся в лесу грибников. Этих людей мне бесконечно жаль. Ведь, они тратят годы на занятие делом, которое не приносит им удовольствия, которое им в тягость, что сразу ощущается читателями. Но признаться себе в этом эти заблудившиеся в чужом лесу люди не хотят и не могут по причине достаточно высоких зарплат в нашей профессии, да еще и перспектив улучшить свои жилищные условия.

В итоге, в промышленных масштабах выдается то, что продуктом качественной журналистики не является. В лучшем случае, это плагиат, некий винегрет из чужих мыслей и словесных оборотов, зачастую непонятных самим плагиаторам. В худшем же — это насилие над разумом читателей в самой извращенной форме. В результате этого акта получается что-то, похожее на знаменитое «графиня с изменившимся лицом бежит к пруду».

Но это, с моей точки зрения, далеко не самое постыдное. Куда более возмутительна ситуация, при которой журналисты, причем далеко не бесталанные, осознанно превращаются в обслугу снедаемых зашкаливающими амбициями нуворишей, не способных понять разницу в значениях слов сарказм и оргазм. Да, рассуждая философски, эти журналисты могут сказать, что не они такие первые и не они последние, что мир не изменить и что запрашивая по несколько тысяч манатов в месяц за пиар богатой посредственности, они наносят ей финансовый ущерб, что сродни если не подвигу, то уж точно чему-то героическому.

Но, это, увы и ах, не самое дно. Снизу уже который раз стучат те, кто готов обслуживать интересы представителей криминального мира. Еще раз. В азербайджанской журналистике уже стало нормой появление статей, рассказывающих о буднях преступников, носителей воровских кличек. Мы уже видели репортаж из «резиденции Лоту Гули». Не «малины», пусть и с удобствами, а именно «резиденции», словно речь шла о главе какого-то государства.

А 19 августа азербайджанская журналистика получила звонкую пощечину в виде публикации под названием «Гули протестует!». Речь в ней шла о том, что «вор в законе» Надир Салифов, известный в криминальных кругах как Лоту Гули, выразил свое возмущение по поводу подделки его подписи под воровским «прогоном» (посланием).

В стране, которая до сих пор не восстановила свою территориальную целостность, которая продолжает приносить в жертву агрессии соседнего государства своих лучших сыновей, читателю рассказывают о «ворах в законе» и их «прогонах». Хорошо еще, что статьи в данных СМИ не начали писать, используя жаргон криминального мира. В любом случае, это не нормально, что какое-то азербайджанское СМИ начинает выполнять роль пресс-службы «воров в законе»…