Журналистам удалось установить личность убийцы чеченца в Берлине

Россиянин, известный под именем Вадима Соколова и арестованный по подозрению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине, в действительности является 54-летним Вадимом Красиковым, который, возможно, связан с российскими властями. Такое утверждение содержится в совместном расследовании изданий The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, опубликованном во вторник, 3 декабря. Сообщается, что ранее Красиков находился в розыске в России за убийство, совершенное похожим образом.

The Insider утверждает, что в январе 2013 года кабардино-балкарский предприниматель Альберт Назаров был убит мужчиной, подъехавшим к нему сзади на велосипеде. Год спустя в розыск по этому делу был объявлен Вадим Красиков, дальнейшая судьба которого неизвестна. При этом источники журналистов, обладающие «доступом к полицейским базам», утверждают, что сейчас фамилию Красикова не удается обнаружить в «Интегрированном банке данных» (ИБД) МВД РФ, «хотя в офлайновой базе есть циркуляр розыска под номером 2014 125, где значатся дата прекращения розыска Красикова (26.06.2015) и дата добавления информации в ИБД (15.07.2015)». Из этого журналисты делают вывод, что «кто-то постфактум стер информацию о Красикове в базе», что в свою очередь доказывает связь Красикова с официальными органами РФ. Другое доказательство, по мнению авторов The Insider, — то, что Россия, несмотря на запрос Германии, не предоставила никаких данных о Красикове.

Установить, что Вадим Соколов — это Вадим Красиков, журналистам помогло фото из архива «Интерпола». После объявления Красикова в федеральный розыск Россия сделала то же и через «Интерпол», но сейчас Красикова нет в базе данных международной организации. The Insider сообщил, что обнародует подробности идентификации Красикова в следующей части расследования.

Зелимхан Хангошвили был застрелен в берлинском парке Малый Тиргартен в центре Берлина 23 августа. Он был полевым командиром во время второй чеченской войны. Власти России объявили его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году на него в Грузии было совершено очередное покушение. (DW)