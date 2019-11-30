Жозе Моуринью заявил, что фанаты принимают его как топ-профессионала

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после матча 14-го тура АПЛ с «Борнмутом» (3:2) рассказал о взаимоотношениях с болельщиками.

Фанаты любят клуб. Не говорю, что они любят меня, но они принимают меня как профессионала высочайшего уровня, желающего отдать все ради клуба.

У людей больше причин меня любить, если им по душе моя работа. Фанаты поддерживают команду и видят, что мы усердно работаем, чтобы наша позиция в таблице соответствовала тому, насколько талантлива команда», – отметил Моуринью. (sports.ru)

| 2019-11-30T22:40:10+00:00 30 ноября 2019, 23:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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