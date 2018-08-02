Жозе Моуринью: Я видел, какую работу Сарри проделал в «Наполи»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что тренер «Челси» Маурицио Сарри может добиться успеха в Англии.

«Мы с ним незнакомы. Когда я работал в Италии с 2008 по 2010 год, он не работал в Серии А. Я никогда с ним не встречался, не играл против его команд. Но я слежу за футболом, я видел, какую работу он проделал в «Наполи».

Все успешные тренеры хотят попробовать свои силы в Англии. Здесь удивительный чемпионат с высоким уровнем конкуренции. Думаю, что каждый тренер мечтает оказаться здесь.

У Сарри фантастическая команда, отличные игроки. Думаю, что созданы все условия, чтобы он добился успеха в Лондоне», — заявил Моуринью beINSports.

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