Жозе Моуриню одержал первую победу на посту главного тренера «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм Юнайтед» в матче 13-го тура чемпионата Англии.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Тоттенхэма». Стоит отметить, что это была дебютная игра для Жозе Моуриню на посту главного тренера «шпрот».

В составе победителей голами отметились Сон Хын Мин, Лукас Моура и Гарри Кейн. Первый мяч «Вест Хэма» в этой встрече забил Майкл Антонио, а на 90+6 минуте отличился Анджело Огбонна.

Благодаря этой победе «Тоттенхэм» поднялся на шестое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Вест Хэм» идет 16-м, имея в активе 13 баллов.