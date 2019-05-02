Жозе Моуринью: Клопп ничего не выиграл за 3,5 года

Известный португальский тренер Жозе Моуринью рассказал о требованиях к руководству, которые выдвинет при поиске нового клуба. В качестве примера он привел Юргена Клоппа из «Ливерпуля» и Хосепа Гвардиолу из «Манчестер Сити».

«Я бы хотел пойти в клуб, в котором мог бы делать то же, что и они. Посмотрите на стартовый состав «Ливерпуля», лишь пара человек были до прихода Клоппа.

Вспомните, когда Хосеп не был доволен крайними защитниками и затем купил четырех. Когда он приобрел Клаудио Браво, остался им недоволен и в следующем сезоне купил Эдерсона.

Когда Юрген ничего не выиграл за три с половиной года, и ему все еще доверяют, он может продолжать работать. В этом сезоне у «Ливерпуля» появилась хорошая возможность завоевать первый трофей.

Я не буду начинать переговоры, пока не узнаю, чего хочет клуб, и что он может дать для достижения целей», — заявил португальский специалист.

| 2019-05-02T13:16:19+00:00 2 мая 2019, 15:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 9,00 из 10) Загрузка...|

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