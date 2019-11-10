Жозе Моуринью: «если Ливерпуль» обыграет «Ман Сити», то станет чемпионом»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о предстоящем матче 12-го тура АПЛ «Ливерпуль» – «Манчестер Сити».

«Юрген Клопп такого не скажет, а вот я скажу: девять очков – то преимущество, которое очень хорошая команда должна контролировать.

Если «Ливерпуль» сегодня победит, он выиграет чемпионат. Хотя «Ман Сити» – прекрасная команда, способная на победные серии, а спад у «Ливерпуля» бывает всегда.

Как по мне, ничья будет хорошим итогом для «горожан» и плохим – для «Ливерпуля». Победа на «Энфилде» – единственный хороший результат для хозяев», – сказал Моуринью в эфире Sky Sports.

Добавим, что этот матч начнется в 20:30 по бакинскому времени.