Жозе Алесио оценил победу над Латвией

Сборная Азербайджана по футзалу провела товарищеский матч в Латвии, обыграв хозяев со счетом 3:1. Дубль сделал Тьяго, еще один гол забил Виталий Борисов.

«Мы провели два разных тайма. До перерыва играли получше. Превосходили соперника, как в плане «физики», так и в мышлении. Выполняя различные установки на площадке, держали контроль игры за собой. Хотя счет и открыла сборная Латвии. В том эпизоде мы допустили ошибку, и соперник забил. Однако не сказать, что противник проводил опасную атаку или продуманную комбинацию. Наоборот, у нас были моменты для гола. Главное, что до перерыва действовали дисциплинировано.

Во втором тайме случались некоторые проколы. Мы отдали сопернику преимущество, и они старались использовать фактор родных стен. У нас же начала появляться усталость. Это связал бы с длительной дорогой, с тем, что некоторые футзалисты долгое время не играли под моим наблюдением, а также желанием дать шанс сыграть всем. Несмотря на недостатки, сумели победить, забив голы с контратак», — заявил главный тренер сборной Азербайджана Жозе Алесио. (АФФА)