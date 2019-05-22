Жозе Алесио: «Араз» «хромал» во взаимопонимании

Главный тренер сборной Азербайджана по футзалу и нахчыванского «Араза» Жозе Алесио подвел итоги года.

«Этот сезон был сложным для «Араза». Особенно, в плане изменений в составе. Начали одним составом, зимой пригласили иранских игроков. Это немного осложнило весь процесс привыкания команды друг к другу. Несмотря на то, что мы стали чемпионами, я недоволен выступлением команды в сезоне. Мы «хромали» во взаимопонимании. По итогам сезона мы стали чемпионами. Если брать в целом, легионеров в чемпионате было много. Да, для высшей лиги – это хороший знак, заставляет игроков быть в тонусе, но для сборной это плохо. Ведь местные выступают мало. Думаю, что в Азербайджане еще рано применять систему плей-офф. Потому что в высшей лиге играет всего семь команд. Для плей-офф нужно больше. Конечно, это мое личное мнение. Решать федерации», — заявил Алесио ФФА.

| 2019-05-22T19:56:32+00:00 22 мая 2019, 22:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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