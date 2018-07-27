Жизнь с гепатитом

Сегодня 28 июля отмечается Международный день борьбы с гепатитом. Он был учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), которая внесла эту дату в свой календарь и придала ей официальный статус. В этом году он проходит под девизом: «Предупредите гепатит. Действуйте без промедления».

Главной задачей акции является осведомить людей о распространяющей угрозе гепатита различного генотипа, мотивировать их на профилактику болезни . Проведение должной профилактики, а также осознание обществом того факта, что гепатит B и С – серьезные патологии, поможет сохранить здоровье граждан. Ежегодно Всемирный день борьбы с гепатитом становится глобальной платформой, позволяющей информировать людей о вирусных гепатитах, способах и методах их диагностики и лечения.

Гепатит – это вирусное заболевание печени. Гепатит вызывает острые и хронические поражения органов, возможен летальный исход. В настоящее время известно 8 разновидностей вируса гепатита: A,B,C,D,E,G,TTV,Sen. В Азербайджане в основном встречаются четыре вида: A, B, C, D.

Коварство вируса (преимущественно В и С) состоит в том, что после инкубационного периода, длящегося от двух недель до шести месяцев, только у 20% заболевших проявляются симптомы заболевания. Вирус гепатита С прозвали «ласковым убийцей» за неощутимое, безболезненное течение, которое «медленно, но верно» приводит к хронической форме, а затем, к циррозу или гепатоцеллюлярному раку печени.

По данным ВОЗ, ныне около 30% населения планеты переболело гепатитом В или С, и более 500 миллионов людей страдают этим заболеванием хронически (более полугода). Согласно проведенным исследованиям, вирусные гепатиты уносят жизни более 1,4 миллиона человек каждый год.

Накануне в Баку состоялась пресс-конференция, на которой зампредседателя комиссии Минздрава по профилактике, диагностике и лечению вирусных гепатитов Хагигат Гадирова сообщила, что с июня 2014 года по июль текущего года в Азербайджане зарегистрировано около 9 тыс. инфицированных гепатитом B и С. Из них 57% мужчины и 43% женщины. Из общего числа обратившихся в комиссию за обследованием 73% — больны вирусным гепатитом С, 27% гепатитом B.В 2017 году острый гепатит А был диагностирован у 59, гепатит B — 160 и С — у 154 человек.

В общей сложности, как показывают подсчеты, гепатитами B и С инфициpовано около 2% взрослого населения страны. Приблизительное число болеющих гепатитом С составляет около 150 тысяч человек, столько же и больных гепатитом В.

Как свидетельствуют исследования, ситуация с гепатитом В в Азербайджане улучшается, за последние годы количество заражений этим вирусом уменьшилось. Начиная с 2000 года, новорожденным в обязательном порядке делается вакцинация против гепатита В, что и дало позитивный результат. Однако, по вирусу гепатита С наблюдается иная картина. Количество людей, заразившихся за последние несколько лет, увеличилось, несмотря на то, что Минздрав усилил контроль над соблюдением санитарно-гигиенических норм, над стерилизацией инструментов в медучреждениях. Известно, что гепатит С переходит в хроническую форму в 50% случаев и выше. У 5-15% страдающих от этого вируса людей возникает рак.

Как отмечает Гадирова, гепатиты B и C передаются парентеральным путем, то есть через кровь или слизистые оболочки. Заражение, как правило, происходит при лечебно-диагностических манипуляциях, сопровождающихся нарушением целостности кожного или слизистого покрова через медицинский, стоматологический, маникюрный и прочий инструментарий, трансфузии крови и её препаратов. При бытовом пути заражения инфицирование происходит при пользовании общими бритвами, лезвиями, маникюрными и банными принадлежностями.

Экспеpты ВОЗ считают, что профилактика вирусных гепатитов требует комплексного подхода. Во-первых, нужно постоянно проводить просветительские кампании среди населения об опасности этих вирусов, во-вторых, необходимо осуществлять постоянный контроль за медучреждениями на предмет стерильности инструментов, в-третьих, важно применять современные методы пpотивовиpусной теpапии. К сожалению, в Азербайджане по всем указанным направлениям работы ведутся не на должном уровне.

21 просмотров