Жизнь без талассемии

Ежегодно 8 мая в мире отмечается Международный день талассемии. По инициативе Всемирной организации здравоохранения по случаю этой даты во многих странах проводятся различные акции, цель которых повысить осведомленность и уровень знаний об этой болезни.

Талассемия – это тяжелое наследственное заболевание крови, переходящее от родителей к детям. Она характеризуются выраженной гипохромией эритроцитов при нормальном или повышенном уровне железа в сыворотке крови. Часто при данной патологии наблюдается повышенное содержание билирубина в крови, отмечается умеренный ретикулоцитоз, увеличение селезёнки.

Согласно данным, ВОЗ, в мире насчитывается свыше 250 миллионов носителей талассемии и около 300 тысяч больных талассемией. Азербайджан входит в число стран с высоким процентом распространения этой болезни. Наиболее часто больные с диагнозом талассемия встречаются в Шеки, Агдаше, Масаллы, Сабирабаде, Огузе, Гёйчае.

Как сообщил директор Республиканского центра талассемии Валех Гусейнов, сегодня в стране на учете состоят более 3000 больных талассемией, значительную часть этого числа составляют дети дошкольного возраста. Среднее соотношение носителей талассемии и численности населения составляет 10%, то есть каждый 10-й житель или около 1 млн. человек является носителем этого гена. Если два носителя создают семью, велика вероятность, что их ребенок родится больным.

Ежегодно в нашей стране рождаются около 200 больных детей с диагнозом талассемия.

Эксперты утверждают, что реальные цифры количества больных могут быть и выше, так как в некоторых регионах Азербайджана новорожденные не проходят специального обследования, поэтому родители до определенного момента и не знают, что их малыш болен талассемией.

В целях профилактики государство ввело систему обязательного добрачного медицинского обследования, которая действует с июня 2015. За истекший период было обследовано 354284 человек. У 14074 молодых людей были выявлены гены талассемии. Милли Меджлисом был принят закон «О государственной заботе о больных наследственными заболеваниями крови — талассемии и гемофилии». Кроме того, в рамках проекта «Жизнь без талассемии» Фонда Гейдара Алиева были реализованы мероприятия по модернизации лабораторий медучреждений, применению новых методик выявления гена талассемии, информированию населения о болезни, проведению донорских акций и т.д.

По словам Гусейнова, благодаря этой профилактической мере наблюдается серьезное снижение числа детей с этой болезнью. В Центре талассемии за последние пять лет была осуществлена трансплантация по пересадке костного мозга 55 больным. Как известно, при талассемии человек нуждается в частых переливаниях крови, но в этом случае у них наблюдается избыток железа, который может привести к различным осложнениям. Чтобы этого не произошло, страдающие от талассемии обеспечиваются железовыводящими препаратами.

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