Животноводство по-азербайджански: покупаем у чужих, не помогаем своим

Как сообщает oxu.az, за последнюю неделю в селе Поладлы Гобустанского района пало более десяти голов ягнят и телят.

Согласно информации сайта, массовый падеж молодых животных в селе наблюдается с декабря прошлого года. Наибольший ущерб заболевание нанесло хозяйству жителя села Араза Рустамова. Сотрудники районного ветеринарного управления обследовали животных, и послали образцы на экспертизу, в результате которой было установлено, что падеж скота вызван острым инфекционным заболеванием паратиф. По словам фермера, прописанные ветеринарами методы лечения и препараты оказались безрезультатными.

Кроме того, Араз Рустамов пожаловался на дефицит лекарств.

Как сообщает oxu.az, в настоящее время в селе продолжается вымирание мелкого и крупнорогатого скота. В целом, за последние 3 месяца пало более 65 голов скота.

Однако, как заявил # пресс- секретарь Государственной ветеринарной службы Йолчу Ханвели, информация не соответствует действительности.

«Информация о массовом падении скота в Гобустанском районе не соответствует действительности. В Гобустане от паратифа пали всего несколько телят», — заявил Йолчу Ханвели.

«В нашей стране государство осуществляет лечение лишь нескольких заболеваний животных. Паратиф не входит в их число. Лечение паратифа осуществляется самими фермерами», — заявил # пресс- секретарь. По словам пресс- секретаря, при употреблении мяса больного животного попадание вируса в организм человека может обернуться серьезными последствиями.

Отметим, что паратиф является кишечной инфекцией, вызываемой бактериями рода амиранелла сальмонелла, и уже по названию понятно, что болезнь, родственная с брюшным тифом. Передача возбудителей болезни от источника здоровому человеку происходит водным, пищевым и контактно-бытовым путем.

«Согласно постановлению Кабинета министров государство должно проводить лечение 11 заболеваний у животных, вирусы которых при попадании в организм человека могут привести к смертельному исходу.

Но на самом деле даже эти болезни не лечатся государством», — сказал нам эксперт по сельскому хозяйству Вахид Магеррамли.

Фермер из Шемкирского района Шохрат Мамедов подтвердил слова Вахида Магеррамова. «При всех заболеваниях скота нам самим приходится нести расходы по их лечению. Государство нам никак не помогает», — сказал Шохрат Мамедов.

P.S. Когда статья была готова к публикации, тот же oxu.az опубликовал информацию, что в результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления общественной безопасности Министерства внутренних дел Азербайджана и Агентства продовольственной безопасности, в Имишлинском районе было обнаружено и изъято 150 кг зараженной и абсолютно непригодной для употребления говядины. А что будет с гобустанскими телятами – неизвестно…

Но, видимо, чиновникам от сельского хозяйства выгоднее покупать бракованных импортных коров, африканских баранов и «заморское» мясо, чем помогать местным фермерам в лечении больных животных.