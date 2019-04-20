Жителя Чечни оправдали по делу об убийстве трех российских военнослужащих

В Северо-Кавказском окружном военном суде коллегия присяжных оправдала жителя Чечни Расамбека Бекмурзаева по обвинению в убийстве трех российских военнослужащих в 2000 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

После вынесения вердикта присяжных обвиняемый был отпущен под подписку о невыезде.

По версии следствия, в октябре 2000 года Бекмурзаев на авторынке города Урус-Мартана застрелил в упор из пистолета троих военнослужащих, один из которых был сотрудником ФСБ. Служебное оружие убитых он забрал себе, после чего скрылся с места происшествия.

Также следствие считает, что в 2001 году мужчина был членом вооруженной банды, которая совершала нападения на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих федеральных сил. Затем Бекмурзаев проживал в республике и работал водителем такси.

Летом 2017 года сообщалось, что Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 24 годам и 11 месяцам заключения Аюба Тунтуева из банды Шамиля Басаева, напавшей в 2000 году в Чечне на солдат Псковской дивизии ВДВ. Бандиты обступили десантников с трех сторон. В ходе боя, длившегося более 16 часов, погибли 84 военнослужащих.

| 2019-04-20T14:12:50+00:00 20 апреля 2019, 20:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss