Жительницу Финляндии обвиняют в нелегальном ввозе волков из России

Полиция Хельсинки передала в прокуратуру материалы дела о нелегальном ввозе волков из России в Финляндию и выращивании гибридов собаки и волка — волкособов, что в Финляндии запрещено законом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию Yle.

Дело расследуется по нескольким статьям, в том числе — как нарушение закона об охране животных при отягчающих обстоятельствах, нарушение закона об охране природы и контрабанда животных. Уже по первой статье виновный может получить от четырех месяцев до четырех лет тюрьмы.

По данным следствия, преступления совершались в нескольких населенных пунктах — Лоппи, Карккила, Ориматтила и Ваалимаа в период с июля 2016 по январь 2019 года.

Главный подозреваемый по делу — жительница Финляндии, владелица фермы в Лоппи, где происходило скрещивание собак и волков. Ранее в этом году она была арестована по решению суда. В общей сложности по делу проходят восемь человек.

В ходе предварительного следствия было установлено, что из России незаконно ввозили волков в Финляндию и доставляли их на ферму в Лоппи.

В ходе обысков, проведенных там, а также в помещениях в других городах были обнаружены волки, собаки и другие животные, которые содержались в антисанитарных условиях, без воды и пищи.