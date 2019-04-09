Жительница США прожила до 99 лет с редкой аномалией внутренних органов

Студенты Орегонского университета в Портленде (штат Орегон) в ходе вскрытия тела 99-летней американки обнаружили у нее редкую анатомическую аномалию — Роза Мари Бентли прожила всю свою жизнь с инвертированным расположением основных органов брюшной полости, передает ТАСС.

«По сравнению с нормальным расположением желудка — слева, у женщины он был справа, — приводит телеканал CNN слова доцента Камерона Уокера, который преподает основы клинической анатомии в Орегонском университете. — Ее печень, которая обычно располагается справа, находилась слева. В свою очередь селезенка оказалась справа, а не слева. Весь пищеварительный тракт был также инвертирован». Однако при этом сердце Бентли было расположено на привычном месте.

«Шанс найти другого такого человека — один на 50 млн», — добавил Уокер.

Особо примечателен тот факт, что Бентли по всей видимости не было известно о своей аномалии, что, однако, не помешало ей прожить без малого век. Американка родилась в начале XX века в штате Орегон на западе США, вышла замуж и родила пятерых детей. Вместе со своим мужем, который умер несколько лет назад, они завещали передать свои тела для научных исследований.