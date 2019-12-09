Жители высокогорных сел Грузии не будут платить за газ с декабря по май

Жители высокогорных сел Грузии не будут платить за природный газ, сообщило накануне Общественное телевидение соседней страны. По мнению экономиста Ровшана Агаева, местное правительство могло бы перенять эту практику.

По данным информационного агентства «Новости-Грузия», население высокогорных сел Казбегского и Душетского районов (регион Мцхета-Мтианети) до 15 мая могут не платить за природный газ.

С 1 декабря до 15 мая природное топливо в объеме 700 кубических метров в месяц бесплатно получат села Сетурни, Закаткари, Джагмиани, Бедони, Бениан-Бегони, Иухо, Мудуру, Цкере, Цихиани, Свиана-Ростиани, а также другие поселения, имеющие статус высокогорных.

«Газораспределительная компания этой страны обязана вначале каждого месяце отразить соответствующий лимит на учетных карточках абонентов, пользующихся льготами, — информирует «Новости — Грузия». — Льготы высокогорным селам Грузии за газ предоставляет министерство экономики и устойчивого развития. Для этого в бюджете министерства на 2020 год выделено восемь миллионов лари (более 2,6 миллионов долларов)».

Сообщается, что жители высокогорных сел пользуются льготами на газ уже несколько лет.

Так, в 2015 году правительство соседней страны приняло закон «О развитии высокогорных регионов». Был создан Фонд развития высокогорных поселений. Бюджет этого фонда в 2016-2019 годах составил 86 миллионов лари (около 29 миллионов долларов). Закон предоставляет более тремстам тысячам жителей в 1,73 тысяче высокогорных сел особые льготы: повышенные пенсии, социальные выплаты, льготные тарифы и другие программы.

Агаев считает, что власти Азербайджана могли бы последовать примеру Грузии:

«Согласно нашему законодательству, поселки, расположенные на высоте 1200 метров над уровнем моря, считаются «высокогорными» поселениями. Следовательно, в Азербайджане насчитывается 4509 сел и поселков, из которых 783 являются высокогорными районами. В свою очередь, 195 из них — это деревни и поселения на высоте 1200-1500 метров, 546 — 1500-2000 метров и 42 — более 2000 метров».

Он также отметил, что одна треть или 263 наших высокогорных деревень находятся в зоне оккупации. Общее количество деревень и поселков в наших районах, полностью или частично занятых армянскими вооруженными формированиями, составляет 1027 единиц.