Жители Кабула после взрыва протестуют против присутствия иностранных войск

Жители района афганской столицы, где в понедельник произошел взрыв, вышли на улицы города во вторник, чтобы выразить протест против присутствия в этом месте иностранных войск, которые якобы были целью атаки, сообщает РИА Новости.

В понедельник в районе Кабула PD9, недалеко от комплекса Green Village, где располагается ряд иностранных компаний, произошел взрыв. Представитель МВД Афганистана Насрат Рахими заявил, что взрыв произошел неподалеку от жилых домов, в которых находились мирные жители, многие здания были повреждены. Согласно последним данным, 16 человек погибли, еще 119 получили ранения. Боевики радикального движения «Талибан» взяли на себя ответственность за взрыв, заявив, что целью их атаки были иностранные силы, также размещенные в этом районе.