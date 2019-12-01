Жители Гонконга призвали полицию не применять слезоточивый газ

Несколько сотен жителей Гонконга в воскресенье утром вышли на санкционированную мирную демонстрацию против применения полицией на улицах города слезоточивого газа, передает РИА Новости.

Демонстрация в воскресенье прошла спокойно, не было зафиксировано ни одного инцидента, многие участники шествия несли в руках желтые воздушные шарики и плакаты с призывами к полиции больше не применять слезоточивый газ.

Согласно последним данным, за время протестов и беспорядков на улицах города, полиция использовала более 10 тысяч снарядов слезоточивого газа для разгона протестующих в разных районах Гонконга.