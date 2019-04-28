Жителей районов около Нотр-Дама предупредили о загрязнении свинцом

Парижан, которые проживают неподалеку от горевшего собора Парижской Богоматери, предупредили о загрязнении свинцом. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на префектуру полиции, металл содержался в несущей конструкции собора и в его шпиле.

Присутствие свинца заметили в некоторых помещениях, которые были открыты во время пожара: там осела свинцовая пыль. Районы, где зафиксированы осадки металла, закрыли. Местным жителям рекомендовали провести в домах влажную уборку. Пока не зафиксировано ни одного случая отравления свинцом, подчеркнули в полиции.

Свинец, как правило, попадает в организм человека при вдыхании свинецсодержащей пыли, копоти и паров. Это приводит к хронической интоксикации. Вначале при отравлении симптомы незначительны, но со временем могут развиться острая энцефалопатия и необратимые изменения внутренних органов.

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль, ликвидировать возгорание удалось только на следующий день. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что собор будет восстановлен за пять лет (lenta.ru)