Жителей двух британских городов попросили не трогать неизвестные емкости

После смерти отравленной «Новичком» 44-летней Дон Стерджес британское правительство предупредило о рисках контактов с незнакомыми предметами. Предупреждение касается жителей городов Солсбери и Эймсбери и их окрестностей, заявила представитель министерства здравоохранения и социальных дел Великобритании Салли Дэйвис во вторник, 10 июля.

По ее словам, речь идет о емкостях, в которых может находиться жидкость или гель — «сосудах, шприцах, иголках, косметике или подобных предметах из металла, пластика или стекла». Угроза для населения остается низкой, отметила Дэйвис.

Накануне представитель Скотланд-Ярда заявил, что пострадавшие «прикасались к емкости» с отравляющим веществом. Поиск емкости является «основной целью» полицейских, подчеркнул он.

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