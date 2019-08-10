Жителей Ачинска попросили не ходить в лес за грибами

Администрация Ачинска в Красноярском крае России призвала местных жителей воздержаться от посещения лесных массивов в «красной зоне» ЧП на складе боеприпасов, расположенном вблизи этого города. «Городские власти предупреждают ачинцев о запрете сбора грибов и ягод в лесных территориях, попавших в зону ЧС», — указано в сообщении, размещенном в субботу, 10 августа, на официальном сайте городской администрации.

Согласно этим данным, сейчас на местности работают военные саперы. «Пока они не удостоверятся, что окрестная территория безопасна, рекомендовано отказаться от лесных прогулок в районе деревень Каменка, Малый Улуй, поселков Ключи, Горный, Мазульский рудник, села Заворки», — отмечается далее.

| 2019-08-10T13:43:26+00:00 10 августа 2019, 14:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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