Жителей Ачинска попросили не ходить в лес за грибами

Администрация Ачинска в Красноярском крае России призвала местных жителей воздержаться от посещения лесных массивов в «красной зоне» ЧП на складе боеприпасов, расположенном вблизи этого города. «Городские власти предупреждают ачинцев о запрете сбора грибов и ягод в лесных территориях, попавших в зону ЧС», — указано в сообщении, размещенном в субботу, 10 августа, на официальном сайте городской администрации.

Согласно этим данным, сейчас на местности работают военные саперы. «Пока они не удостоверятся, что окрестная территория безопасна, рекомендовано отказаться от лесных прогулок в районе деревень Каменка, Малый Улуй, поселков Ключи, Горный, Мазульский рудник, села Заворки», — отмечается далее.