Житель турецкой провинции Ризе путем искусственного дыхания спас собаку

Житель Турции спас умирающую собаку, сделав ей искусственное дыхание.

Жители района Кендирли в провинции Ризе, подкармливающие уличных собак, заметили, что одна из них лежит на земле без движения.

Местный житель Омер Йылмаз заметил, что в горле животного что-то застряло.

Он незамедлительно начал делать собаке закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Благодаря усилиям Йылмаза животное удалось спасти.

Омер Йылмаз сказал, что не мог остаться равнодушным, увидев на земле бездыханное животное.

Как сказал Йылмаз агентству «Анадолу», он сделал все возможное, чтобы вернуть щенка к жизни.