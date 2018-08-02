Житель Нью-Йорка зашифровал в картинке похищенные у General Electric файлы

Житель Нью-Йорка обвиняется в краже у компании General Electric коммерческих тайн, которые он зашифровал в пейзажной картинке, сообщил американский минюст.
В четверг 55-летний Сяоцин Чжэн предстал перед федеральным судом в Олбани (штат Нью-Йорк), который отказал обвиняемому в освобождении под залог.

«Чжэн, предположительно, использовал методы стеганографии, чтобы спрятать файлы с украденной информацией в невинно выглядящую цифровую картинку с изображением заката, которую он послал на свою электронную почту», — говорится в заявлении. Уточняется, что похищенная информация была связана с технологиями строительства турбин.

 

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| 2018-08-02T08:25:01+00:00 2 августа 2018, 10:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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