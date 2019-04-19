Жить стало лучше, а с нашей статистикой — веселее

Жить стало лучше, жить стало веселее — один из многих лулзов, составленных лично Сталиным. Дословно фраза звучит так: «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. Когда веселее живется, работа спорится. Отсюда высокие нормы выработки».

В нашем же случае все наоборот, поскольку «высокие нормы выработки» официальной статистики веселят, а вот насколько работа спорится, предмет отдельного разговора…

Отечественный комитет статистики вычислил подвижки на рынке труда. Примечательно в этом плане то, что источник выдает вполне себе точные цифры о росте числа занятых в частном секторе и прибавке зарплат, как будто не ведая об огромной площади тени на местном трудовом рынке.

Госкомстат сообщает, что на 1 марта текущего года численность наемных работников в Азербайджане выросла на 1,2% по сравнению с отчетным периодом прошлого года. Если верить этому ведомству, число наемных рабочих в стране составило 1534,3 тысячи человек. Из них 865,3 тыс. человек занятых в государственном секторе.

Это невероятно в условиях огромной площади тени, но структура каким-то образом насчитала 669 тыс. трудящихся частных организаций. Далее официальная статистика выдает структуру рынка труда, сообщая, что 21% наемных работников заняты в сфере образования, а 18,8% трудятся в сфере торговли, ремонта транспортных средств и пр. Словом, ведомство постаралось на славу, обозначив процентное соотношение трудящихся по широкому спектру направлений. Мы не будем утомлять читателя перечислением цифр, тем более, что происхождение этой статистики вызывает многочисленные вопросы не только у специалистов, но и простых читателей.

Скажем, откуда берутся упомянутые данные, если легальный рынок труда охватывает лишь треть занятого населения? Как видно из приведенной статистики, оформленные трудовые отношения имеют в нашей стране чуть более полутора миллионов человек, тогда как, по данным независимых источников, порядка 4,5 млн. граждан юридически нигде не оформлены. Получается, что Госкомстат оперирует лишь малой толикой имеющихся на руках официальных данных, делая на этой основе далеко идущие выводы о растущем благосостоянии населения.

Неужто не знают в этом ведомстве, что данных об оплате труда большей части занятого населения просто нет, эта огромная часть рынка — площадь тени? Однако Госкомстатистики каким-то образом подсчитал, что номинальная среднемесячная заработная плата наемных работников в январе и феврале текущего года выросла в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 8,6% и составила 544,9 маната. Здесь даже вычислили, что с учетом низкой инфляции в 2,1% уровень жизни занятых граждан увеличился на 6,5%.

Подход к вычислениям — тема отдельного разговора. Неоднократно в прессе и экспертных кругах отмечалось, что Госкомстат постоянно апеллирует к номинальным доходам, почему-то избегая более объективного подхода к вычислению зарплат, когда за средний показатель берется зарплата работников, находящихся посередине зарплатного списка. К сожалению, сопоставляя инфляцию и рост зарплат и делая на этой основе выводы о возросшем благосостоянии, статистика не указывает, на какой процент понизились зарплаты азербайджанцев и уровень жизни в результате девальвации и последующего роста цен.

Однако граждане знают об этом не понаслышке, поскольку просадка нацвалюты привела к двукратному падению зарплат с $567,6 в 2014 году до $306,7 в 2017 году. В стране, начиная с 2015 года, наблюдался рост цен практически на все виды товаров, в том числе и на продукты местного производства. И если последние два года инфляция затихла, товары и услуги в стране дешевле не стали. Что же касается увеличения зарплат, по данным опрошенных редакцией граждан, подорожание жизни сложно соотнести с копеечным приростом заработка. Это заставляет население подыскивать подработку, т.е. работать в два, а то и три раза больше, чтобы сохранить покупательную способность семьи на уровне, имевшем место до девальвации и резкого витка цен.

Неоднократно отмечалось, что официальных данных о среднем заработке в бюджетных сферах нет. В то же время известно, что среднюю зарплату учителя или дворника сложно сопоставить с зарплатой сотрудников частных нефтяных компаний и банков. Получается, что вычисляя средний заработок, официальная статистика руководствуется принципом: кто-то ест мясо, кто-то капусту, а все вместе мы едим голубцы, т.е. получаем 549,9 манатов в месяц.

Другой вопрос к цифрам официальной статистики упирается в двойную бухгалтерию. По неофициальным данным, до 90% субъектов частного предпринимательства скрывают свою белую бухгалтерию. Получается, что выводы Госкомстата не учитывают реальную зарплату, которая выдается в конвертах. Признаться, вопросов к официальным статистическим данным много. Госкомстат выдает процентное соотношение занятости наемных рабочих, как то: «21% наемных работников заняты в сфере образования, 18,8% — торговли, в сфере ремонта транспортных средств — 13,2%.». Но почему-то нет сведений о среднем заработке по каждой из этих сфер. По мнению независимых аналитиков, опубликуй ведомство такие данные, красивой картинки не получится.