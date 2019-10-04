Жирная точка в Карабахском вопросе

Валдайский саммит запомнится многими яркими и важными моментами. Для Азербайджана данный саммит в большей степени имел значение с точки зрения встречи президентов Азербайджана и России.

В целом визит президента Азербайджана в Сочи, где он встретился с президентом России нужно поделить на два пункта: во-первых, это процессы вокруг карабахского урегулирования, тем более, что президент России в эти дни был в Ереване. Для начала нужно сказать, что сами отношения между Путиным и Пашиняном складываются мягко говоря не очень. Пашинян, так и не смог удачно «прода(ви)ть» свою кандидату российскому истеблишменту. Как бы он не старался, он все равно не «свой».

Более того, «свой» сидит в тюрьме, что очень сильно задевает Владимира Владимировича. Тем не менее, этот факт не отменяет доминирующие позиции Москвы в модераторстве урегулирования Карабахского конфликта. А потому не исключен и тот факт, что в рамках переговоров между Алиевым и Путиным, президент России, с учетом последних событий, обговорил встречу Алиева и Пашиняна на территории России.

Во-вторых – это текущие двухсторонние отношения, развитие экономических отношений, региональная безопасность, коммуникационные вопросы, международные проекты, ситуация вокруг Ирана и многое другое.

Азербайджан долго отмалчивался после заявления Пашиняна: «Карабах – это Армения. Точка». Дежурные релизы МИД Азербайджана нельзя принимать в расчет после подобного заявления. Кстати на одно это предложение премьера Армении, уже написано тонны статей, из которых можно сделать книгу. Но сейчас не об этом.

Азербайджан прервал молчание выступлением президента в международном дискуссионном клубе «Валдай» и расставил все точки над «i» в вопросе о принадлежности Нагорного Карабаха.

«Хотел бы коснуться вызывающего удивление заявления премьер-министра Армении (Никола Пашиняна – ИФ), почти дословно: Карабах – часть Армении и точка. Во-первых, это мягко говоря, ложь. Карабах всем миром, равнинный, нагорный, признан как неотъемлемая часть Азербайджана. Армения сама не признает это незаконное образование. Карабах является исконной азербайджанской землей. Так что, Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак»,- заявил Алиев в ходе выступления на пленарном заседании Форума.

Политический реализм и умение вести международную политику – это огромное искусство, которое не терпит дилетантов и популистов. Более того их фактор в политике в целом опасен для хрупкой конфигурации мира. Так было во все времена, так и остается сейчас. Примеров много, тот же Трамп, но не будем углубляться, в нашем регионе есть «свой Трамп» — Пашинян, который своей излишней активностью прекрасно «стреляет в свои же ноги».

«Карабах – это Армения. Точка», — кричал он для головорезов в Ханкенди. Жалкая картина, его эти заявления услышали горы и головорезы — незавидная аудитория и площадка. Причем нужно сказать, что делая это заявление, он подставляет «крышу» в лице России в переговорном процессе и обнуляет ее фактор. Ну, раз, «Карабах – это Армения», то и Россия тут как посредник не нужна. За это он кстати получил предупреждение от российской стороны в рамках того же «Валдая».

Со своей стороны, Ильхам Алиев говорит «Карабах – это Азербайджан!» не перед своей армией, или в рамках предвыборной кампании, или же в каком- то из городов Азербайджана, а на международной площадке, где сидели президенты разных стран, включая Владимира Путина, дипломатов и уважаемых экспертов.

«Суть в том, что президент Азербайджана сказал о бесспорном существовании международного права и в соответствии с этим международным правом, мир признает и Нагорный Карабах, и низменную его часть как территорию Азербайджана. И важно то, что он говорил это в России в Сочи. Потому что вся возня в отношении Азербайджана строится с опорой на Россию.

Если принять во внимание заявление Лаврова по поводу слов Пашиняна, тем самым он сформулировал негативное отношение России к данному заявлению. Я думаю, что выступление президента Азербайджана — это сигнал Пашиняну, чтобы тот помалкивал», — подчеркнул депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Данное выступление президента будут цитировать еще много, так как глава Азербайджана поставил жирную точку на дипломатической арене. Осталось эту победу закрепить фактически.