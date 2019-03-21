Жириновский попросил Назарбаева не переименовывать столицу Казахстана

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева остановить переименование улиц и городов страны в его честь, сообщает РИА Новости.

«Мы с вами дважды земляки — оба из Казахстана и Алма-Аты. Я не раз бывал в Каскелене и Чемолгане, где, в одном из близлежащих сел, вы родились. Вы вспоминаете «зеленый базар» в Алма-Ате, я туда тоже приходил, возможно, в детстве мы даже где-то пересекались. Это роднит нас. В связи с этим обращаюсь к вам с просьбой: Нурсултан Абишевич, остановите переименование улиц и городов Казахстана в вашу честь. Изменить название столицы не додумался даже Мао Цзэдун, никто в его окружении не поднимал вопрос о переименовании Пекина», — говорится в письме, которое приводится в сообщении пресс-службы.

| 2019-03-21T15:31:08+00:00 21 марта 2019, 17:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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