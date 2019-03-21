Жириновский попросил Назарбаева не переименовывать столицу Казахстана

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева остановить переименование улиц и городов страны в его честь, сообщает РИА Новости.

«Мы с вами дважды земляки — оба из Казахстана и Алма-Аты. Я не раз бывал в Каскелене и Чемолгане, где, в одном из близлежащих сел, вы родились. Вы вспоминаете «зеленый базар» в Алма-Ате, я туда тоже приходил, возможно, в детстве мы даже где-то пересекались. Это роднит нас. В связи с этим обращаюсь к вам с просьбой: Нурсултан Абишевич, остановите переименование улиц и городов Казахстана в вашу честь. Изменить название столицы не додумался даже Мао Цзэдун, никто в его окружении не поднимал вопрос о переименовании Пекина», — говорится в письме, которое приводится в сообщении пресс-службы.