Жидкость неизвестного происхождения стала причиной переполоха в грузинском парламенте

Депутатам парламента Грузии понадобилась медицинская помощь после того, как оппозиционный парламентарий Ирма Надирашвили разлила неизвестную жидкость в зале заседаний, заявила депутат Нино Цилосани.

Ранее вице-спикер парламента Георгий Вольский в интервью телекомпании «Имеди» заявил, что депутат от оппозиционной партии «Европейская Грузия — движение за свободу» Надирашвили в зале заседаний разлила жидкость неизвестного происхождения, из-за чего работа законодательного органа была прервана, депутаты покинули зал.

«Многие из нас чувствуют себя очень плохо, мы вызвали скорую помощь. Факт, что разлили какую-то токсичную жидкость, это их лицо», — заявила Цилосани журналистам.

Оппозиционеры с утра четверга проводят акцию у здания парламента, они выступают против утверждения кандидатов в судьи в Верховный суд Грузии. Голосование по утверждению кандидатов должно состоятся в течение дня. (РИА Новости)