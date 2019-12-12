Жидкость неизвестного происхождения стала причиной переполоха в грузинском парламенте

Депутатам парламента Грузии понадобилась медицинская помощь после того, как оппозиционный парламентарий Ирма Надирашвили разлила неизвестную жидкость в зале заседаний, заявила депутат Нино Цилосани.

Ранее вице-спикер парламента Георгий Вольский в интервью телекомпании «Имеди» заявил, что депутат от оппозиционной партии «Европейская Грузия — движение за свободу» Надирашвили в зале заседаний разлила жидкость неизвестного происхождения, из-за чего работа законодательного органа была прервана, депутаты покинули зал.

«Многие из нас чувствуют себя очень плохо, мы вызвали скорую помощь. Факт, что разлили какую-то токсичную жидкость, это их лицо», — заявила Цилосани журналистам.

Оппозиционеры с утра четверга проводят акцию у здания парламента, они выступают против утверждения кандидатов в судьи в Верховный суд Грузии. Голосование по утверждению кандидатов должно состоятся в течение дня. (РИА Новости)

| 2019-12-12T15:06:36+00:00 12 декабря 2019, 16:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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