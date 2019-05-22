Жест от фанатов немецкого клуба детям-сиротам в Азербайджане

Болельщики немецкого «Айнтрахта» сделали жест в адрес азербайджанских детей-сирот. Фанаты «орлов», забронировавшие билеты на финал Лиги Европы в Баку, намерены отдать их азербайджанским детям-сиротам, проживающим в одном из детских домов столицы.

«У нас есть около 100 билетов и мы уже начали их отсылать, — заявил инициатор акции «Пожертвование билетов детям в Баку» на фан-форуме «Айнтрахта». — Для этих детей финал Лиги Европы был бы совершенно недоступным событием, поэтому мы решили сделать им такой подарок». (Eurosport)

Напомним, что «Айнтрахт» остался в шаге от бакинского финала, проиграв в серии пенальти английскому «Челси».