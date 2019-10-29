Жертвами землетрясения на Филиппинах стали более 400 человек

Число пострадавших в результате мощного землетрясения, произошедшего во вторник на Филиппинах, превысило 400 человек, сообщает газета Manila Bulletin.

Ранее сообщалось о девяти погибших и более 40 пострадавших.

Геологическая служба США (USGS) сообщила во вторник утром о произошедшем на Филиппинах землетрясении магнитудой 6,8. Позднее она была понижена до 6,6.

Как сообщают местные СМИ, подземные толчки привели разрушению инфраструктуры в разных районах острова Минданао и перебоям в подаче электроэнергии.

| 2019-10-29T16:02:23+00:00 29 октября 2019, 18:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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