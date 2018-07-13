Жертвами взрыва в Китае стали около 20 человек

В результате взрыва в промышленном парке в уезде Цзянъань на юго-западе Китая погибли не менее 19 человек и еще 12 получили ранения. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, их жизни ничто не угрожает.

Взрыв полностью уничтожил трехэтажное здание фабрики по производству химических товаров, в близлежащих зданиях выбиты стекла. Вызванный им пожар к настоящему времени потушен.

Начато расследование инцидента.

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