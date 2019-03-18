Жертвами циклона в Зимбабве стали 65 человек

В Зимбабве из-за обрушившегося на страну тропического циклона Идаи погибли по меньшей мере 65 человек. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщила государственная телекомпания ZBC.
Ранее сообщалось о 24 погибших и более чем 100 пропавших без вести.
Отмечается, что поисково-спасательные службы продолжают работать в провинции Маникаланд, где стихия затронула тысячи человек. Циклон больше всего ударил по регионам Чипинге и Чиманиман, жителям которых срочно требуется эвакуация.
В результате сильных дождей, которые смыли пять крупных мостов, осложнен доступ к пострадавшим районам.
| 2019-03-18T06:19:33+00:00 18 марта 2019, 08:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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