Жертвами циклона в Зимбабве стали 65 человек

В Зимбабве из-за обрушившегося на страну тропического циклона Идаи погибли по меньшей мере 65 человек. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщила государственная телекомпания ZBC.
Ранее сообщалось о 24 погибших и более чем 100 пропавших без вести.
Отмечается, что поисково-спасательные службы продолжают работать в провинции Маникаланд, где стихия затронула тысячи человек. Циклон больше всего ударил по регионам Чипинге и Чиманиман, жителям которых срочно требуется эвакуация.
В результате сильных дождей, которые смыли пять крупных мостов, осложнен доступ к пострадавшим районам.