Жертвами непогоды в Италии стали девять человек

Число погибших из-за непогоды, которая обрушилась в эти дни на Италию, достигло девяти человек, сообщили во вторник представители национальной службы Гражданской обороны и правоохранительных органов, передает РИА Новости.

Минувшей ночью в североитальянской области Трентино-Альто-Адидже вырванное порывом ветра дерево задавило молодого волонтера, который помогал пожарным ликвидировать последствия разбушевавшейся стихии. Утром в горной долине Валь-ди-Соле в этой же области спасатели обнаружили тело женщины, которую смыло бурным потоком местной реки Меладрио, вышедшей из берегов в результате ливневых дождей. 63-летний серфист разбился о скалы в море близ Римини из-за внезапно налетевшего порыва ветра.

В понедельник вечером сообщалось о гибели шести итальянцев.

Непогода обрушилась в воскресенье на многие районы Италии. По указанию национальной службы Гражданской обороны «красный» (высший) уровень метеоопасности в понедельник был объявлен в пяти северных областях страны.

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