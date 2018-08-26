Жертвами наводнений в индийском штате Керала стали 445 человек

Число жертв наводнений в индийском штате Керала достигло 445 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает AFP News.

По данным, около миллиона человек находятся в пунктах временного размещения. Медикаменты, питьевую воду и базовые продукты питания доставляют по морю и воздуху в город Кочин, откуда помощь распределяется по наиболее пострадавшим населенным пунктам.

За последние несколько дней интенсивность муссонных дождей в штате значительно снизилась, уровень воды упал, что позволило властям начать работы по восстановлению региона.

21 августа сообщалось, что не менее 400 человек погибли в результате наводнений и оползней в Керале, вызванных мощными садками report)у.

55 просмотров
| 2018-08-26T16:43:47+00:00 26 августа 2018, 16:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss