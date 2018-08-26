Жертвами наводнений в индийском штате Керала стали 445 человек

Число жертв наводнений в индийском штате Керала достигло 445 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести.
Об этом сообщает AFP News.
По данным, около миллиона человек находятся в пунктах временного размещения. Медикаменты, питьевую воду и базовые продукты питания доставляют по морю и воздуху в город Кочин, откуда помощь распределяется по наиболее пострадавшим населенным пунктам.
За последние несколько дней интенсивность муссонных дождей в штате значительно снизилась, уровень воды упал, что позволило властям начать работы по восстановлению региона.
21 августа сообщалось, что не менее 400 человек погибли в результате наводнений и оползней в Керале, вызванных мощными садками report)у.55 просмотров