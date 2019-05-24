Жерард Пике рассказал о «кошмаре на Энфилде»

Защитник «Барселоны» Жерард Пике вспомнил о вылете из Лиги чемпионов после поражения от «Ливерпуля».

— А что произошло на «Энфилде»?

— Когда случается что-то подобное, все или почти все очень злы. Думаю, на психологическом уровне на некоторых повлияло произошедшее в Риме в прошлом году, потому что это было совсем недавно.

Первый гол случился очень быстро, подсознательно это напомнило Рим. Потом были забиты два быстрых гола во втором тайме, и это уже было слишком похоже на Рим.

Конечно, был определенный ментальный блок, но нам не хватало и игры в футбол. А соперник очень высоко и интенсивно прессинговал, «Энфилд» сыграл свою роль. Мы просто не смогли.

Иногда такое случается. Это был очень тяжелый день. Нам потребовалось много времени, чтобы прийти в себя. Уже прошло много дней, но мы все еще не забыли это поражение. Этот крах будут вспоминать еще долго. Но нужно двигаться вперед.

Это был кошмар, и нужно смириться с этим, потому что такое может происходить. Нужно понимать, почему такое случается, чтобы это помогло нам в будущем, поскольку мы планируем вернуться за Лигой чемпионов, — сказал Пике.