Жену Зеленского убрали из базы украинского сайта «Миротворец»

Поиск на сайте по соответствующему запросу не дает результата. Елена Зеленская была включена в базу данных «Миротворца» только накануне как «информатор боевиков НВФ» (незаконных вооруженных формирований. — Ред.), передает dw.com.

Поводом для этого стал перепост в Facebook 15 апреля 2014 года публикации российского пропагандистского ресурса LifeNews, в котором граждан просили за вознаграждение присылать информацию о передвижении украинских войск.

20 апреля Зеленская объяснила на своей странице в Facebook, что в то время находилась в шоке от происходившего в Украине и аннексии Крыма и «не знала всех технических особенностей» этой соцсети. «Не подозревала, что делать перепост с возмущением действиями российских пропагандистов нельзя», — написала Елена