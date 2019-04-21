Жену Зеленского убрали из базы украинского сайта «Миротворец»

Жену кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского в воскресенье, 21 апреля, вновь исключили из базы данных сайта «Миротворец», куда заносят информацию о тех, кто участвует в боевых действиях в Донбассе на стороне сепаратистов и, по мнению организаторов сайта, является врагом украинского государства.
Поиск на сайте по соответствующему запросу не дает результата. Елена Зеленская была включена в базу данных «Миротворца» только накануне как «информатор боевиков НВФ» (незаконных вооруженных формирований. — Ред.), передает dw.com.
Поводом для этого стал перепост в Facebook 15 апреля 2014 года публикации российского пропагандистского ресурса LifeNews, в котором граждан просили за вознаграждение присылать информацию о передвижении украинских войск.
20 апреля Зеленская объяснила на своей странице в Facebook, что в то время находилась в шоке от происходившего в Украине и аннексии Крыма и «не знала всех технических особенностей» этой соцсети. «Не подозревала, что делать перепост с возмущением действиями российских пропагандистов нельзя», — написала Елена