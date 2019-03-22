Жену Саакашвили выдвинули в мэры грузинского города

Супруга бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс будет баллотироваться в мэры города Зугдиди, расположенного на западе страны. Об этом в пятницу, 22 марта, пишет «Интерфакс».

Ее кандидатуру выдвинуло оппозиционное объединение «Сила в единстве». Его лидер Григол Вашадзе отметил, что не сомневается в победе Рулофс, если выборы не будут сфальсифицированы властями.

Отмечается, что на парламентских выборах 2016 года Рулофс баллотировалась в Зугдидском районе от бывшей партии власти «Единое национальное движение». Во втором туре она сняла свою кандидатуру, заявив, что итоги первого тура голосования сфальсифицированы.