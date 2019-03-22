Жену Саакашвили выдвинули в мэры грузинского города

Супруга бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс будет баллотироваться в мэры города Зугдиди, расположенного на западе страны. Об этом в пятницу, 22 марта, пишет «Интерфакс».

Ее кандидатуру выдвинуло оппозиционное объединение «Сила в единстве». Его лидер Григол Вашадзе отметил, что не сомневается в победе Рулофс, если выборы не будут сфальсифицированы властями.

Отмечается, что на парламентских выборах 2016 года Рулофс баллотировалась в Зугдидском районе от бывшей партии власти «Единое национальное движение». Во втором туре она сняла свою кандидатуру, заявив, что итоги первого тура голосования сфальсифицированы.

| 2019-03-22T17:24:13+00:00 22 марта 2019, 19:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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