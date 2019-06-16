Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды

Израильский суд приговорил супругу премьер-министра страны Сару Нетаньяху к штрафу за неправомерное расходование бюджетных средств на заказы ресторанной еды.

Как передаёт РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию Kan.

Поставив точку в четырехлетних разбирательствах, суд в Иерусалиме утвердил ее сделку с прокуратурой, которая в обмен на признание вины согласилась переквалифицировать обвинения в мошенничестве на «преднамеренное использование ошибки другого лица».

«Суд утвердил сделку между Нетаньяху и офисом государственного прокурора, в соответствии с которой в бюджет будут возвращены 55 тысяч шекелей (около 15 тысяч долларов)», — передает телерадиокомпания.

Помимо этого, у жены Биньямина Нетаньяху появляется запись о судимости в личном деле и угроза истребования со стороны государства еще 175 тысяч шекелей в рамках административного судопроизводства.

Основанием для юридического преследования Сары Нетаньяху стали заказы ресторанной еды и услуг кейтеринга для резиденции главы правительства при наличии там штатного повара и иного обслуживающего персонала. Ущерб следствие оценивало примерно в 100 тысяч долларов.