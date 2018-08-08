Жену Башара Асада госпитализировали с онкологическим заболеванием

Супругу сирийского президента Асму Асад госпитализировали в Дамаске из-з злокачественной опухоли молочной железы. Об этом сообщает официальное сирийское агентство САНА со ссылкой на Facebook президентской канцелярии.

Опухоль обнаружили на ранней стадии.

Президентская администрация пожелала первой леди скорейшего выздоровления. К сообщению прикреплено фото, на котором Башар Асад навещает супругу в больничной палате.

Асма Асад родилась в Лондоне в 1975 году. Помимо сирийского гражданства, у нее есть и британское. Она окончила Лондонский университет, получив дипломы с отличием в области компьютерных технологий и французской литературы, а затем работала в крупных банках США и Европы.

Замуж за Башара Асада она вышла в конце 2000 года. У пары трое детей — двое сыновей и дочь.

РИА Новости