Жену Башара Асада госпитализировали с онкологическим заболеванием

Супругу сирийского президента Асму Асад госпитализировали в Дамаске из-з злокачественной опухоли молочной железы. Об этом сообщает официальное сирийское агентство САНА со ссылкой на Facebook президентской канцелярии.

Опухоль обнаружили на ранней стадии.

Президентская администрация пожелала первой леди скорейшего выздоровления. К сообщению прикреплено фото, на котором Башар Асад навещает супругу в больничной палате.

Асма Асад родилась в Лондоне в 1975 году. Помимо сирийского гражданства, у нее есть и британское. Она окончила Лондонский университет, получив дипломы с отличием в области компьютерных технологий и французской литературы, а затем работала в крупных банках США и Европы.

Замуж за Башара Асада она вышла в конце 2000 года. У пары трое детей — двое сыновей и дочь.

РИА Новости

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| 2018-08-08T22:08:24+00:00 9 августа 2018, 03:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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