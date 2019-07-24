Женская сборная Азербайджана по волейболу отправилась в Бразилию.

Как сообщает АПА, в Южной Америке подопечные Джованни Капрары примут участие в лицензионном Квалификационном турнире Токийской летней олимпиады-2020.

На соревновании, которое состоится 1-3 августа, наши волейболистки будут соперничать в группе D с Бразилией, Доминиканской Республикой и Камеруном. Наша команда поехала в Южную Америку раньше для адаптации. Она пройдет 6-дневные сборы не в Уберландии, где проведет игры, а в Сан-Паулу. Не исключено и проведение контрольных матчей с местными клубами.

Отметим, что наша сборная поехала в Бразилию из Стамбула. До поездки в Южную Америку наша команда прошла учебно-тренировочные сборы в Болгарии, России и Турции, за это время сыграла 5 контрольных матчей, одержав всего 1 победу.