Женщины в Саудовской Аравии будут служить в армии

Власти Саудовской Аравии впервые разрешили женщинам вступить в ряды вооруженных сил страны, сообщила в четверг саудовская газета «Аш-шарк аль-аусат».

По информации издания, министерство обороны королевства начало принимать женщин на военную службу, они могут претендовать как на должность рядовых, так и на офицерские должности в разных родах войск, включая военно-воздушные силы, ВМС, войска противовоздушной обороны, стратегических ракет и медицинскую службу.

Как сказал газете штабной генерал Хасан аш-Хашри, «прием женщин на военную службу — шаг вперед в верном направлении», отметив, что в саудовской армии «полно работы для женщин». (РИА Новости)