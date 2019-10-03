Женщины в Саудовской Аравии будут служить в армии

Власти Саудовской Аравии впервые разрешили женщинам вступить в ряды вооруженных сил страны, сообщила в четверг саудовская газета «Аш-шарк аль-аусат».

По информации издания, министерство обороны королевства начало принимать женщин на военную службу, они могут претендовать как на должность рядовых, так и на офицерские должности в разных родах войск, включая военно-воздушные силы, ВМС, войска противовоздушной обороны, стратегических ракет и медицинскую службу.

Как сказал газете штабной генерал Хасан аш-Хашри, «прием женщин на военную службу — шаг вперед в верном направлении», отметив, что в саудовской армии «полно работы для женщин». (РИА Новости)

| 2019-10-03T14:42:00+00:00 3 октября 2019, 17:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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